Mujer resulta lesionada tras volcadura en camino a Carrizalillo

Una volcadura se registro en el camino que lleva al panteón Carrizalillo, una mujer quedó gravemente herida.

El accidente se originó en las calles 16 de septiembre y carrizalillo muy cerca del panteón de carrizalillo al sur de la ciudad.

La mujer tripulaba una pick Ford Ranger modelo atrasada color guinda, debido al camino que es terracería y el exceso de velocidad terminó por volcar por lo cual la conductora quedó con un brazo atrapado entre los fierros.

Rápidamente se acercan amigos y la ayudan para que sea trasladada a un hospital, elementos de vialidad llegaron para auxiliar y trasladar a la mujer a un hospital.