Muchos puestos y baja venta en la Libertad

El corredor Libertad cuenta con un gran número de vendedores ambulantes, sin embargo la venta es poca a decir de los comerciantes.



A pesar de tener un gran espacio en el primer cuadro de la ciudad muchos comerciantes aseguran no contar con buena venta.



Los espacios tendrán que ser desocupados el dia de mañana una vez que concluya el desfile de independencia.



Cabe destacar que este año fueron menos comerciantes instalados en este sector por lo que aseguran no haber afectado al comercio formal argumentando que “el sol sale para todos”.