Mujer logra escapar tras presunta privación de la libertad; fue localizada lesionada en El Palomar

Una mujer de 27 años de edad denunció haber sido víctima de una presunta privación ilegal de la libertad durante la madrugada de este sábado, luego de salir del bar El Muchacho Alegre.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima señaló que al salir del establecimiento fue abordada por varios sujetos, quienes la obligaron a subir a un automóvil Nissan March y posteriormente la trasladaron a una granja.

La mujer manifestó que durante el tiempo que permaneció retenida fue golpeada y sufrió una herida provocada con un objeto punzocortante en una muñeca. Indicó que en un momento logró escapar de sus agresores y caminó durante varios minutos hasta abordar un vehículo de la plataforma DiDi, el cual la llevó a su domicilio, ubicado en la colonia El Palomar.

Una vez en su vivienda, familiares solicitaron apoyo al número de emergencias 911. Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas para recabar la información e iniciar las investigaciones correspondientes.

Paramédicos de URGE brindaron atención prehospitalaria a la mujer y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las autoridades ya investigan el caso para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables.