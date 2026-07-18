Fin de semana con cielo nublado y posibilidad de lluvias en Chihuahua

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que durante este fin de semana se mantendrán condiciones de cielo nublado, temperaturas templadas y una probabilidad de lluvia con tendencia al alza para el domingo, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Para este sábado 18 de julio, se pronostica una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 19 grados, con cielo nublado, vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora, además de un 23 por ciento de probabilidad de lluvia.

En tanto, para el domingo 19 de julio, se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados, con cielo mayormente nublado, vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación aumentará a 34 por ciento.

Ante este panorama, Protección Civil Municipal recomendó evitar cruzar calles, vados o arroyos con corriente de agua, tanto a pie como en vehículo; mantenerse alejado de los cauces durante las lluvias; conducir con precaución y reducir la velocidad en caso de precipitaciones; así como evitar permanecer cerca de árboles, postes y estructuras que pudieran representar un riesgo debido a las rachas de viento.

Asimismo, la dependencia pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a adoptar medidas preventivas durante el fin de semana, mientras la Coordinación Municipal de Protección Civil continuará con el monitoreo de las condiciones meteorológicas para informar oportunamente sobre cualquier cambio en el pronóstico.