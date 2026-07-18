Estados Unidos quiere organizar otro Mundial, pero ahora sin México ni Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participaron este viernes en una recepción en la Torre Trump, en Nueva York, donde destacaron la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya final se disputará este fin de semana.

Durante el acto, Trump planteó la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a postularse como sede del torneo en el futuro, aunque en esa ocasión lo haga sin la participación de México y Canadá. También hizo una broma sobre una eventual candidatura conjunta con China, al ironizar sobre las distancias que tendrían que recorrer los equipos entre una sede y otra.

Por su parte, Infantino agradeció el respaldo del mandatario estadounidense a la organización del campeonato y afirmó que el torneo representa “el sueño americano” hecho realidad.

En otro momento de su intervención, Trump habló de la afición de su hijo Barron por el fútbol. Comentó que juega este deporte y destacó tanto su estatura como sus condiciones técnicas. También relató que, en tono de broma, le preguntó si tendría la velocidad suficiente para competir con futbolistas de selecciones como España o Argentina.

El mandatario estadounidense también elogió a Lionel Messi. Recordó una jugada del delantero argentino en la que, pese a la marca de varios defensores, encontró espacio para realizar un disparo que definió un partido.

Información tomada de AN