Hoy último Foro de Asesorías del Presupuesto Participativo 2027

Será este sábado 18 de julio, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la CMIC

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, invita a las y los chihuahuenses a asistir al último Foro de Asesorías del Presupuesto Participativo 2027, un espacio donde podrán recibir orientación para registrar correctamente sus proyectos.

La jornada se llevará a cabo este sábado 18 de julio, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ubicadas en Avenida Universidad 2739, colonia San Felipe I Etapa.

Durante el foro, personal de la Coordinación de Participación Ciudadana, y otras dependencias brindará asesoría personalizada para resolver dudas sobre los requisitos, documentación y proceso de registro, con el objetivo de que más proyectos ciudadanos puedan participar en la edición 2027 del Presupuesto Participativo.

El Gobierno Municipal recuerda que el registro de proyectos permanecerá abierto hasta el 31 de julio, por lo que este foro representa la última oportunidad para recibir acompañamiento presencial antes de concluir el periodo de inscripción.

Las y los interesados pueden consultar la convocatoria y registrar su proyecto a través del portal oficial del Gobierno Municipal o acudir a las oficinas de la Coordinación de Participación Ciudadana para recibir orientación.