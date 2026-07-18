Persiguen y ejecutan a un hombre sobre la vialidad Los Nogales

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado sobre la vialidad Los Nogales, en sentido de este a oeste, luego de una presunta persecución.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego y quedó sin vida en medio de la carpeta asfáltica.

En la escena del crimen, peritos localizaron y aseguraron siete casquillos percutidos calibre .25, además de una ojiva, los cuales serán integrados a la investigación.

De manera preliminar, se presume que el hombre era perseguido por sus agresores, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta privarlo de la vida.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al lugar, donde acordonaron la zona para preservar la evidencia, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la víctima permanece sin ser identificada y no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este homicidio.