CIMA recibe el reconocimiento “Manos Unidas” del DIF Municipal de Chihuahua por su labor social

Fundación CIMA x Ti, el brazo social de CIMA, empresa mexicana especializada en alimentación, recibió el reconocimiento Manos Unidas, un galardón otorgado por el DIF Municipal de Chihuahua a las organizaciones de la sociedad civil que transforman positivamente a la comunidad.

Este programa busca visibilizar la labor social y estrechar la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil organizada en beneficio de las familias

chihuahuenses.

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo en el Centro Cultural Quinta Carolina, encabezada por Karina Olivas, Presidenta del DIF Municipal de Chihuahua. Por parte de la

institución, la distinción fue recibida por Tania Loya Fierro, Directora de Fundación CIMA x Ti.

Actualmente, la fundación concentra su estrategia en tres pilares fundamentales para el desarrollo comunitario.

En el rubro de atención alimentaria, la fundación ha recuperado y donado más de 133 toneladas de alimento apto para el consumo en los últimos tres años, canalizándolas directamente a población en situación vulnerable, gracias a la infraestructura de abasto y la

red logística de CIMA.

Gracias a iniciativas sobre salud visual y mediante alianzas estratégicas, se entregaron 331 lentes graduados a estudiantes del CONALEP, un apoyo diseñado para que los problemas

visuales no sean un impedimento en su continuidad escolar.

Y en el pilar educativo, a través del programa Enmochílate, la organización distribuyó 11,000 mochilas con útiles escolares en 15 estados del país, siendo Chihuahua uno de los estados prioritarios del beneficio.

“Este reconocimiento pertenece al equipo y a las organizaciones aliadas con las que

trabajamos todos los días. En Chihuahua hay mucha gente haciendo labor social de manera silenciosa, que el DIF Municipal se tome el tiempo de nombrarlas ayuda a visibilizar las causas y motiva a que más empresas se sumen”, señaló Tania Loya, Directora de la fundación.

Bajo el liderazgo de Ana Cristina González, Fundación CIMA x Ti diseña sus programas y alianzas con instituciones educativas, del sector salud y organizaciones civiles con una

visión de sostenibilidad e impacto a largo plazo.

“Trabajamos en alimentación, salud y educación porque son tres necesidades básicas que una familia no puede posponer. No buscamos abrir programas nuevos cada año, sino consolidar los que ya existen para que lleguen a más personas y se mantengan en el

tiempo”, afirmó Ana Cristina González.

Al recibir el galardón Manos Unidas, Fundación CIMA x Ti reafirma su compromiso de dar continuidad a sus programas en el municipio y seguir sumando esfuerzos con los distintos

sectores para elevar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.