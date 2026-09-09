“Estoy bien, estoy descansando”, dice Gala Montes tras abandonar La Casa de los Famosos

Después de varias horas de especulaciones alrededor de su inesperada salida de La Casa de los Famosos México, Gala Montes rompió el silencio y reapareció públicamente para aclarar cuál es su estado. La actriz y cantante publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que aseguró que se encuentra bien y explicó que por ahora está descansando, aunque dejó pendiente revelar con mayor detalle qué ocurrió antes de abandonar la competencia.

La aparición de Gala resulta especialmente relevante debido a las distintas versiones que comenzaron a circular después de su salida. En redes sociales se especuló sobre una supuesta crisis y posteriormente surgieron versiones que hablaban de un presunto incidente con integrantes de producción; sin embargo, la actriz no confirmó ninguno de estos señalamientos en su primera declaración pública y se limitó a tranquilizar a quienes se mostraron preocupados por ella.

Mediante una breve historia de Instagram, Gala apareció ante sus seguidores y aseguró que se encuentra bien. La actriz explicó que estaba tomando un descanso debido al cansancio que acumuló durante su participación y mencionó particularmente las sesiones de entrenamiento que realizaba junto a Yahir dentro del reality.

“Mi gente, yo estoy bien. Estoy descansando un ratito, estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir”, detalló.

La declaración representa el primer mensaje directo de Gala después de abandonar el programa y contrasta con algunas de las especulaciones que circularon durante las horas posteriores a su salida. Por ahora, la cantante no profundizó en los motivos que la llevaron a dejar la competencia ni explicó si ocurrió alguna situación detrás de cámaras.

Lo que sí dejó claro es que próximamente hablará con mayor amplitud sobre lo sucedido, por lo que pidió a sus seguidores esperar antes de conocer más detalles.

La frase despertó inmediatamente interés debido a que Gala dejó abierta la posibilidad de ofrecer su propia versión de los acontecimientos. Hasta que eso suceda, las razones específicas detrás de su salida continúan sin ser explicadas completamente por la propia protagonista.

Su reaparición ocurre después de que en redes sociales surgieran diferentes versiones alrededor de lo sucedido. Algunas apuntaban hacia una supuesta crisis de ansiedad, mientras que otras publicaciones aseguraban que habría existido un incidente con miembros del equipo del programa. Ninguna de esas versiones fue respaldada por Gala en las historias que publicó tras abandonar la casa.

Por ello, sus próximas declaraciones podrían resultar fundamentales para aclarar qué sucedió realmente durante sus últimas horas dentro del reality y qué la llevó finalmente a abandonar la competencia.