Muere mujer de 77 años tras choque frontal en el Libramiento Oriente

Una mujer identificada como Modesta C. E., de 77 años de edad, perdió la vida luego de un aparatoso choque frontal registrado en el kilómetro 40 del Libramiento Oriente, entre la caseta de peaje y la carretera a Ciudad Juárez. En el accidente participaron un Nissan Sentra blanco, modelo atrasado, y un Nissan Tsuru color arena.

El percance dejó además a varios lesionados, quienes fueron atendidos por dos ambulancias de CAPUFE, así como elementos de la Cruz Roja, Bomberos y Rescate Urbano. Debido a las labores de auxilio, el Libramiento Oriente permaneció cerrado en ambos sentidos durante varios minutos, generando afectaciones a la circulación.

Al sitio arribaron posteriormente elementos de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo de la víctima. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del choque.