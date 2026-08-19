Detienen a dos tras ataque armado contra ciclista en la colonia Los Llanos

Un hombre de 34 años de edad fue víctima de un ataque armado mientras circulaba a bordo de una bicicleta rodada 20 por calles de la colonia Los Llanos. De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que viajaban en una camioneta Ford Ranger de color rojo se aproximaron y le dispararon en varias ocasiones.

La víctima presentó al menos tres impactos de bala, con lesiones en el glúteo, fémur y abdomen. En el lugar fueron localizados casquillos calibre .32. Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, mientras paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al hombre y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Sicomoros y Primera, donde se desplegó un operativo de seguridad que permitió la detención de dos presuntos responsables. Personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y de las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.