Gabinete de Seguridad publicará diariamente cifras de homicidios y robo de vehículos

Ciudad de México. El Gabinete de Seguridad fortalecerá la transparencia de las estadísticas delictivas y, a partir del 1 de septiembre, difundirá los datos de los registros preliminares de homicidio doloso y robo de vehículos a través de una página web.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que dejará de difundir las cifras preliminares de ambos delitos en el portal que utilizaba hasta ahora y su consulta se realizará exclusivamente en la página oficial del Gabinete de Seguridad.

En ese sitio se publicarán diariamente los reportes correspondientes a las 32 entidades federativas, “lo que permitirá a la ciudadanía y a los medios de comunicación consultar de manera directa y permanente la información disponible sobre ambos delitos”.

Reportes estarán disponibles diariamente

La dependencia precisó que este cambio corresponde a los registros preliminares de homicidio doloso y robo de vehículos.

Los reportes diarios podrán consultarse en los apartados habilitados por el Gabinete de Seguridad:

SESNSP mantendrá publicación de cifras consolidadas

La SSPC puntualizó que las cifras oficiales y consolidadas de incidencia delictiva continuarán publicándose a través del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De esta manera, los registros preliminares diarios estarán disponibles en el portal del Gabinete de Seguridad, mientras que las cifras consolidadas continuarán bajo la responsabilidad del SESNSP.