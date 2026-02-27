Muere motociclista tras percance vial en av. Quinta Real

Un hombre de 50 años a bordo de una motocicleta Yamaha tipo chopper, cilindrada 1100, murió luego haber chocado contra la conductora de una camioneta Chevrolet Captiva en el cruce de la avenida Quinta real y Paseos del Pinto.

Según la autoridad que está investigando en el lugar la conductora de la camioneta circulaba sobre la avenida Quinta real junto con la motocicleta en sentido de Sur a Norte, momento en el que el conductor de la moto intentó rebasar por el lado izquierdo y justo al llegar a la calle Paseos del Pinto la conductora de la camioneta iba a dar vuelta a la izquierda para ingresar a una sucursal de farmacia Guadalajara, impactándose en la motocicleta en el costado izquierdo de la camioneta y posteriormente contra el camellón donde finalmente debido al fuerte impacto el motociclista muere.

Paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar y confirmaron el deceso de la persona elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar acordonando el perímetro posteriormente llegaron elementos de la policía Vial quienes se hicieron cargo en espera de la autoridad correspondiente para que se encargue de la investigación.