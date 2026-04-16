Muere el empresario Alejandro Burillo Azcárraga a los 74 años

Mextenis confirmó esta tarde, a través de un comunicado oficial, la muerte del empresario y fundador de dicha organización, Alejandro Burillo Azcárraga.

Alejandro Burillo Azcárraga, uno de los nombres clave detrás del desarrollo del tenis en México en las últimas décadas, falleció este 16 de abril de 2026, según confirmó Mextenis en un comunicado oficial.

Muere Alejandro Burillo Azcárraga, fundador de Mextenis a los 74 años

Fundador de la organización Mextenis en 1992, Alejandro Burillo Azcárraga fue mucho más que un empresario, fue un operador fino, con visión internacional, que entendió antes que muchos el potencial del llamado deporte blanco como plataforma de conexión social, espectáculo y proyección del país.

Su apuesta por llevar el tenis a Acapulco redefinió el calendario deportivo nacional y convirtió al puerto en un punto de encuentro obligado para figuras globales y para la sociedad mexicana que encontró en el torneo el mejor pretexto para disfrutar del juego y el clima de la costa guerrerense.

Alejandro Burillo Azcárraga, Renata Burillo Gómez Haro y Álvaro Falla Carrasco (Héptor Arjona)

Durante años, “El Güero” —como lo conocían en su círculo cercano— tejió relaciones, impulsó proyectos y consolidó una estructura que llevó a México a figurar en el mapa del tenis internacional.

Bajo su liderazgo, los torneos organizados por Mextenis evolucionaron hasta convertirse en plataformas de alcance global, atrayendo a algunas de las más grandes figuras del circuito y posicionando al país como un anfitrión competitivo.

Fue en 2005 cuando Nadal ganó en dos sets el Abierto de Tenis en Acapulco, México. (AP)

¿Qiuén fue Alejandro Burillo Azcárraga?

La muerte de Alejandro Burillo Azcárraga cerró el capítulo de una figura clave en la intersección entre los negocios, el deporte y una de las familias más influyentes de México: los Azcárraga.

Nacido en el seno de esa dinastía, Burillo Azcárraga fue hijo de Carmela Azcárraga Milmo, hermana de Emilio Azcárraga Milmo, el histórico líder de Grupo Televisa.

Muere Alejandro Burillo Azcárraga a los 74 años (CUARTOSCURO)

Esa conexión lo convirtió en primo de Emilio Azcárraga Jean y lo colocó desde muy joven en el epicentro de una de las estructuras empresariales más poderosas del país. Su carrera estuvo profundamente ligada a ese entorno.

Durante los años noventa, fue uno de los hombres fuertes dentro de Televisa, donde llegó a tener control sobre el área de futbol y participó en decisiones estratégicas tanto deportivas como de contenidos.

Alejandro Burillo Azcárraga (CUARTOSCURO)

En esa etapa, su influencia no solo se limitó a los medios: también fue pieza clave en la estructura del futbol mexicano, participando en la Comisión de Selecciones Nacionales e impulsando procesos como la llegada de Javier Aguirre al Tri en 2001.

Alejandro Burillo Azcárraga, más allá de Televisa

Tras su salida de Televisa —en medio de reconfiguraciones internas del grupo— decidió trazar su propio camino empresarial. Con los recursos obtenidos por la venta de sus acciones, construyó Grupo Pegaso, un conglomerado con inversiones en sectores tan diversos como telecomunicaciones, banca, hotelería y deporte.

Ahí encontró su sello más personal: el deporte como plataforma de negocio y proyección. Fue propietario del Atlante y una figura influyente en el futbol mexicano, pero su legado más visible se consolidó en el tenis. Como fundador de Mextenis, convirtió el Abierto Mexicano en Acapulco en un evento de talla internacional, capaz de atraer a figuras globales y generar una derrama económica significativa para el país.

Alejandro Burillo Azcárraga (CUARTOSCURO)

En el plano familiar, Burillo Azcárraga formó parte de una red que extendió su influencia más allá de los medios. Sus hermanos, como Javier Burillo Azcárraga, desarrollaron carreras en sectores como el turismo de lujo y la hospitalidad, reforzando la presencia del apellido en distintos nichos empresariales.

Quienes siguieron su trayectoria coinciden en que fue un operador discreto pero decisivo, un perfil menos mediático que otros miembros de su familia, pero con una capacidad notable para construir proyectos de largo aliento. Su historia reflejó, en muchos sentidos, la evolución de una generación de empresarios mexicanos que pasó de los grandes monopolios mediáticos a la diversificación global.