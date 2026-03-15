Muere Diego Osuna, hijo del CEO de BBVA México, en un accidente en Valle de Bravo

Derivado de un accidente en la carretera de cuota Toluca-Valle De Bravo, en el Estado de México, perdieron la vida tres jóvenes y dos más resultaron con lesiones.

Entre las víctimas mortales se encontraría Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director de BBVA.

Choque en Amanalco deja dos vehículos dañados

El percance ocurrió minutos antes de las 19:00 horas, en dirección al Pueblo Mágico de Valle de Bravo.

De acuerdo con el reporte policial, el accidente se registró la tarde del viernes en el tramo carretero a la altura de la comunidad de Polvillos, en el municipio de Amanalco, donde dos vehículos con placas 54AXAD y C27BKU habrían colisionado de frente a la altura del kilómetro 44.

Una de las unidades sería una Suburban negra que llevaría a cinco ocupantes, entre ellos, dos jóvenes de 17 años de edad que tuvieron que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En esta misma camioneta viajaban otros tres masculinos identificados como Rafael, Edwin Gabriel y Diego Osuna Miranda, este último identificado como hijo del actual CEO de BBVA, quienes perdieron la vida consecuencia del impacto.

Joven conducía unidad federal involucrado en choque

El segundo vehículo involucrado sería de autotransporte federal conducido también por un joven de 19 años de edad, originario del municipio de Villa de Allende.

En lo que respecta a la comunidad empresarial, estos dieron el pésame a Eduardo Osuna por medio de esquelas. Asimismo, hay una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por la muerte de los jóvenes.

Francisco Cervantes Díaz lamenta muerte del hijo de directivo de BBVA México

A través de la red social X, Francisco Cervantes Díaz, integrante del Consejo Empresarial para la Promoción de Inversiones, lamentó el fallecimiento del joven, hijo de Eduardo Osuna, CEO de BBVA México, y de Norma Miranda.

“Expreso mis más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida”.

Con información de Milenio