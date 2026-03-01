Muere conductor tras chocar y caer en desnivel en carretera Aldama; manejaba ebrio

Un hombre perdió la vida luego de haber perdido el control de su vehículo y chocar contra una valla de contensión, al parecer conducía bajo los influjos del alcohol.

El hecho se registró en el kilómetro 26 de la carretera Chihuahua a Aldama unos metros antes de entrar a aquella ciudad vecina en la curva el conductor de un vehículo Nissan Altima de color blanco en aparente estado de ebriedad perdió el control del volante volco y se salió del camino para luego impactarse contra la valla de contención y caer a un desnivel.

El hombre fue identificado como Sergio Ch. C de 37 años de edad, al lugar acudieron cuerpos de emergencia quienes realizaron el rescate del cuerpo del interior del vehículo y paramédicos de Cruz Roja para atender al hombre pero ya no contaba con signos vitales.

La policía municipal de Aldama se encuentra haciéndose cargo del accidente personal de la guardia nacional y agentes ministeriales.