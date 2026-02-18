Muere adulto mayor atropellado en Vialidad Sacramento

La noche de este miércoles un hombre adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado sobre la Vialidad Sacramento, frente a las bodegas de Barcel.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima, de aproximadamente 70 años de edad, intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestida por un vehículo Chevrolet Onix. El conductor señaló que no alcanzó a ver al peatón, impactándolo y proyectándolo a más de 30 metros de distancia.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, al revisar al afectado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Policía Vial acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y del inicio de las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.