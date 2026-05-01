Muere adolescente al incendiarse vivienda en Juárez; logran rescatar a una mujer

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendieron un reporte de incendio en una casa habitación, recibido a través del número de emergencias 9-1-1, registrado durante la madrugada en el cruce de las calles Juan Balderas e Isla Esmeralda, en la colonia Francisco I. Madero.

Al arribar al lugar, los agentes se percataron de un domicilio en llamas, por lo que de inmediato, en coordinación con vecinos del sector, auxiliaron a los habitantes, logrando poner a salvo a una mujer, mientras que una adolescente quedó atrapada en el interior.

Posteriormente, con el apoyo de otras corporaciones, la joven fue rescatada del inmueble, sin embargo, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, personal del Departamento de Bomberos se encargó de sofocar el incendio y realizar las labores correspondientes, por lo que se iniciarán las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de brindar atención oportuna a la ciudadanía ante situaciones de emergencia.