Cancilleres de México y Rusia acuerdan en la ONU reforzar cooperación bilateral

Ciudad de México. El canciller Roberto Velasco Álvarez y su par de Rusia, Serguéi Lavrov, intercambiaron opiniones sobre la agenda internacional y regional, con énfasis en la colaboración en foros multilaterales como el Grupo de los 20 (G20) y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

De acuerdo con información difundida este sábado por la embajada de Rusia en México, el encuentro se realizó al margen de la semana de alto nivel del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, y en él ambos cancilleres abordaron “asuntos internacionales y regionales de actualidad”.

La representación diplomática precisó que la cooperación en esos mecanismos, así como en el propio sistema de Naciones Unidas y “otros formatos multilaterales”, ocupó un lugar central en la conversación.

Según la sede diplomática, Rusia y México reafirmaron su compromiso con los principios y las normas del derecho internacional, así como con “la búsqueda colectiva de soluciones a los problemas globales actuales”.

Añadió que durante la reunión se prestó especial atención a los esfuerzos para sostener el diálogo político bilateral, ampliar la cooperación comercial y económica y fortalecer los lazos culturales y humanitarios entre ambas naciones.