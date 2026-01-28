MrBeast cuestiona a Netflix por el pago a Alex Honnold en la hazaña del Taipei 101

La escalada de Alex Honnold en el rascacielos Taipei 101 de Taiwán, transmitida en vivo por Netflix, desató polémica tras revelarse que el alpinista habría recibido 500 mil dólares por la hazaña.

El director Joseph Kahn criticó el pagocomo insuficiente frente al riesgo asumido, mientras MrBeast aseguró que le habría ofrecido más dinero por realizar el mismo reto en su canal de YouTube.

Alex Honnold escala a la cima del Taipei 101 (@netflix / X )

¿Cuánto le pagó Netflix a Alex Honnold por escalar en vivo? MrBeast reacciona

La polémica alcanzó la cima del Taipei 101 con una crítica del director Joseph Kahn, quien en su cuenta de X (Twitter) se lanzó contra Netflix.

Kahn señaló directamente Netflix pagó a Alex Honnold 500 mil dólares por arriesgar su vida mientras que la plataforma gana considerablemente más dinero que eso.

MrBeast en X por el pago de Netflix a Alex Honnold (X | Captura de pa)

MrBeast se hizo presente y respondió que le hubiera pagado más a Alex Honnold por hacer lo mismo —escalar el Taipei 101 sin equipo de seguridad— en su canal de YouTube.

Con este comentario, el youtuber más famoso del mundo habría confirmado que el pago del alpinista fue menos de lo merecido.

Pero el escándalo no termina ahí. De acuerdo con información del propio Joseph Kahn, los productores de Netflix sacaron provecho de Honnold.

Aparentemente, sabían que quería escalar el rascacielos, por lo que habrían amenazado con pagarle a un escalador menos conocido para que hiciera la hazaña.

Esto se traduce en que habrían pagado mucho menos al alpinista desconocido, por lo que Alex Honnold habría bajado su precio a 500 mil dólares cuando, según Kahn, una escalada de esas y el evento se valúan en millones.