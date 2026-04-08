Motociclista atropella a empleado de seguridad en Complejo Industrial Chihuahua

Un joven de aproximadamente 25 años de edad resultó lesionado luego de que un motociclista lo atropelló en el complejo industrial Chihuahua.

La víctima trabaja como empleado de seguridad, abanderado en una de las maquiladoras que se encuentran en el complejo industrial.

El motociclista, repartidor de alimentos por aplicación móvil cambio de carril y no se percató del joven.

Tras el atropello, el empleado de seguridad resultó con sangrado activo en el rostro y con lesiones en diversas partes del cuerpo, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios.