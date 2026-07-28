“Mostramos al mundo capacidad de organización” en el Mundial: Sheinbaum al encabezar ceremonia por el Plan Kukulkán

Zumpango, Edomex.– El resultado obtenido por México durante el Mundial 29026, “fue un ejemplo de coordinación que demostró que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar. Mostramos al mundo nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de coordinación, la fortaleza de nuestras instituciones, pero sobre todo mostramos el verdadero rostro de México, un país en paz, un país alegre, un país hospitalario, un país que recibe a quien nos visita con respeto, con generosidad y con una sonrisa”, afirmó la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, al encabezar la ceremonia de entrega de reconocimientos a los participantes del Operativo de Seguridad Kukulkán.

La mandatario resaltó que “el éxito de la Copa Mundial de Fútbol no solo se mide en los partidos en los estadios llenos o en las imágenes que recorren el mundo. También se mide por la capacidad de un país para organizarse, para coordinarse, para trabajar unido en torno a un objetivo común. Y eso fue exactamente lo que logró México”.

Por ello expresó su reconocimiento “a las mujeres y hombres que formaron parte de este operativo Kukulkán” y a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de Protección Civil y de todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Asimismo, reconoció a los mandatarios de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, y “a quienes planearon y coordinaron, a quienes estuvieron en las calles día y noche, a quienes mejoraron caminos, a quienes pintaron, a las y los trabajadores de limpieza, a quienes cuidaron de millones de personas con profesionalismo, con disciplina y con un profundo sentido del deber”.

Foto Germán Canseco

México, 2026, se queda en la memoria y los corazones de millones de personas

Nos debe llenar de orgullo que el Mundial de Futbol 2026 “fue ejemplo de nuestras convicciones más profundas; antes, los grandes eventos significaban deuda y nuevos impuestos, y en este gobierno organizamos el Mundial sin deuda, sin nuevos impuestos y con enorme responsabilidad en las finanzas públicas.



“Antes, estos torneos eran el negocio de unos cuantos y en este gobierno, la prosperidad siempre se comparte; los pequeños comercios incrementaron sus ventas entre el 10 y el 15 por ciento, 35 mil locales recibieron grandes mejoras y capacitación y 692 mil empresas accedieron a pagos digitales”, informó Gabriela Cuevas Barrón, representante de México ante la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).



Al participar en la ceremonia de entrega de reconocimientos a los participantes en el Operativo de Seguridad Kukulkán, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, Cuevas Barrón señaló que “en cada ocasión organizamos el mejor torneo que se haya vivido”.

Foto Germán Canseco

“México, 2026, se queda en la memoria y los corazones de millones de personas. El fútbol despierta emociones, generosidad, compañerismo, entrega, disciplina, empatía y nos enseñan a compartir estrategias y entender que los goles no son de quien los coloca, sino del equipo que los hace posibles (…) Nos coordinamos y lo más importante construimos el equipo que le entrega estos resultados a México. Nuestro país demostró, que en la sólida democracia mexicana se celebran grandes eventos al mismo tiempo que ejercemos nuestros derechos y libertades”.



Aseguró que “la imagen de nuestro país en el mundo está más fuerte que nunca, lo que mostramos nunca cabe en una sola palabra.



“El fútbol desbordó los estadios, conquistó las calles y las plazas. Nos mostró un pueblo que sabe festejar porque sabe cómo vivir. La copa no la ganó un equipo, la ganó la gente ahí a ras de suelo, fronteras, y banderas, se fundieron en un gran abrazo universal”, y resaltó que “debe llenar de orgullo que el evento” se organizo sin endeudar al país.



Asimismo, mencionó que se llenaron los estadios, las calles y hasta las pantallas y que el partido México-Inglaterra es el más visto de este siglo y mencionó los esfuerzos que la competencia en áreas como la emisión de vistas, los trámites aduanales, los procesos migratorios, el cuidado de los símbolos patrios, la mejora constante de la infraestructura en carreteras, aeropuertos, trenes y telecomunicaciones, así como los planes de seguridad y de atención a la salud; las cuestiones comerciales y de propiedad intelectual, la protección a las personas consumidoras y a las personas voluntarias”.



Sostuvo que “construir el mundial de fútbol más grande que se haya llevado a cabo, requirió de una intensa labor de coordinación entre órdenes de gobierno, pero además, con FIFA México, con los comités de las ciudades sede, los estadios e instalaciones deportivas, embajadas y organismos internacionales, empresas y organizaciones sociales”.



Respecto de los llamados mundialistas, dijo que se diseñaron 70 torneos y que “tan solo en la Copa Escolar participaron más de 1 millón 100 mil estudiantes”.

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Copa Mundial confirmó capacidades del Estado: Trevilla

La pasada Copa Mundial de Futbol 2026, constituyó una oportunidad histórica para confirmar una vez más las capacidades del Estado Mexicano para garantizar la seguridad de millones de personas ante el enorme reto que implicó recibir a delegaciones de diversas naciones y concentrar a millones de visitantes en distintas entidades federativas, afirmó el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).



Al participar en la ceremonia de entrega de reconocimientos a los participantes en el Operativo Kukulkán, que se puso en marcha durante la copa de futbol, dijo que para alcanzar resultados positivos “fue indispensable establecer mecanismos de coordinación y diseñar una amplia planeación que asegurara el orden, la tranquilidad y la protección de este magno evento”.



Expuso que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se estableció una estrategia nacional de seguridad pública con objetivos claros y una visión de Estado y que la ejecución del “plan Kukulkán es una clara muestra de la materialización de este eje, donde la estrecha coordinación entre dependencias de los tres órdenes de gobierno y las instituciones participantes fue el factor fundamental que permitió integrar capacidades, optimar recursos y actuar con eficacia para cumplir exitosamente la misión encomendada”.



Señaló en la ceremonia en la Base Aérea Militar número 1, expresó que “la seguridad constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el desarrollo de las naciones. De ella dependen el crecimiento económico, la convivencia pacífica, el fortalecimiento de las instituciones, y por ende, el bienestar de la sociedad, y garantizar entornos seguros es una responsabilidad permanente de cualquier Estado, para lo cual se requiere de instituciones sólidas que actúen de manera conjunta y coordinada”.

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El titular de la Defensa refirió que para hacer frente al desafío, la institución a su mando realizó la planeación y ejecución del Plan Kukulkán, “sin descuidar sus sus otras misiones sustantivas, organizando tres fuerzas de tarea conjuntas en las principales ciudades que fueron sedes: Quetzalcoatl en la Ciudad de México, Tlaloc, en Guadalajara, y Huitzilopochtli en Monterrey.

“Así como tres agrupamientos conjuntos en las sedes alternas en Cancún, Quintana Roo, Pachuca, Hidalgo y Tijuana Baja California.

En Kukulkán participaron 20 mil 734 efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Se emplearon mil 474 vehículos, 25 aeronaves de la Fuerza Aérea, 150 canes con especialidad en detección de explosivos y enervantes; 150 caballos para protección y disuasión, así como radares diversos sistemas antidrones y detectores de agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos.

Mencionó que las autoridades en su conjunto proporcionaron seguridad en las sedes principales y en las alternas a dos mandatarios, 15 funcionarios extranjeros, 17 delegaciones deportivas de fútbol, siete aeropuertos, 14 hoteles, diez centros de entrenamiento, tres áreas Fan Fest, tres estadios y en las rutas logísticas oficiales establecidas por la FIFA.

“Todo este esfuerzo conjunto e intersinstucional permitió que se cumpliera plenamente la misión de garantizar que esta competencia internacional observada por millones de personas en todo el mundo, se llevara a cabo en un ambiente de orden y tranquilidad”, resaltó Trevilla Trejo.