EU y Arabia Saudita bombardean milicias proiraníes en Irak; Centcom alega amenaza contra sus tropas

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que fuerzas estadunidenses y saudíes realizaron ataques de precisión contra instalaciones de milicias alineadas con Irán en el este de Irak, al asegurar que esos grupos preparaban acciones contra tropas de Washington e infraestructura energética de Arabia Saudita.

De acuerdo con el mando militar, aviones de combate de ambos países bombardearon “múltiples instalaciones logísticas y depósitos de armas” pertenecientes a organizaciones que, afirmó, reciben órdenes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Centcom sostuvo que la operación respondió a “más de 30 ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica en las últimas 72 horas”, los cuales, aseguró, no lograron impactar a las fuerzas estadunidenses.

El comando añadió que entre febrero y abril de este año se registraron más de 600 intentos de ataque contra ciudadanos e instalaciones de Estados Unidos en Irak, atribuidos a milicias respaldadas por Irán.

“El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y sus grupos terroristas afines deben cesar estos ataques para evitar una mayor respuesta militar de Estados Unidos”, advirtió Centcom en un comunicado.