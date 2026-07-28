Localizan sin vida a hombre en condición de calle en la colonia San Felipe Viejo

Un hombre de aproximadamente 55 años de edad, en condición de calle, fue localizado sin vida la tarde de este martes en el cruce de las calles Quinta y Dolores Palomino, en la colonia San Felipe Viejo, lo que generó una movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, ciudadanos observaron al hombre inconsciente y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias. Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se presume que el fallecimiento pudo estar relacionado con una congestión alcohólica o el consumo de alguna sustancia, aunque esta versión deberá ser confirmada por las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para resguardar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y del inicio de las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar de manera oficial las causas del deceso.