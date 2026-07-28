Ariadna Montiel conmina a Marina del Pilar y Jaime Bonilla a mantener la unidad por la transformación

Ciudad de México. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, hizo un llamado al dirigente del Partido del Trabajo (PT), en Baja California, Jaime Bonilla, y a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a serenarse y mantener el respeto, la cordialidad y la paz.

Luego de que se dio a conocer un video donde presuntamente Bonilla lanza amenazas contra la mandataria, reconoció que hay un desencuentro entre los dos políticos desde hace tiempo.

En conferencia de prensa, les pidió mantener la unidad por la transformación, sobre todo ante los ataques de la ultraderecha nacional e internacional a su movimiento.

Montiel también demandó serenarse y calmarse, pues “lo primero y lo más grande que tenemos es nuestro movimiento y nuestras causas. Las personas somos secundarias y lo importante es que todos trabajemos por el bienestar del pueblo”.

La dirigente del partido guinda manifestó por lo demás, tener respeto y aprecio por Bonilla, quien fue delegado del Bienestar antes de ser postulado como candidato a la gubernatura.

En los videos, el ex gobernador de Baja California asegura que le va a “romper su madre a Marina” y la va a estar chingando.