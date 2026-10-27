Morenistas… otra vez narcoseñalamientos-Maru planta cara-Foro Ideas en Acción-Yanko en la UACH

Los señalamientos por vínculos con el crimen organizado en contra de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, han subido de nivel. Tras los dichos de la gobernadora Maru Campos la semana pasada, ayer la jefa morenista se enredó en una discusión a través de X con un reconocido periodista, quien reveló una supuesta reunión entre la poderosa exsecretaria del Bienestar con un líder criminal, lo que de inmediato volvió a encender la mecha de que si tanto Maru como el el periodista Héctor de Mauleón han soltado tremendas declaraciones, es porque si dicen que la burra es parda, es porque tienen los pelos en la mano, cuestión que se sabrá a su debido tiempo, pues como lo adelantamos en este mismo espacio tras la detención del exfiscal César Jáuregui: esto apenas empieza y lo que parecía un tremendo revés para el PAN, es posible que sea el comienzo de un golpazo para Morena.

Los ecos de aquel episodio así lo demuestran, y se pueden considerar aciertos por parte de la jefa del Ejecutivo chihuahuense, quien sin titubeos plantó cara al embate morenista, orquestado directamente por Ariadna Montiel, hoy señalada de tener vínculos con el narco. Además, Maru dio la cara cuando se decía que había pactado con la presidenta Claudia Sheinbaum a cambio de impunidad, al revelar que sucedió todo lo contrario, al enfrentarse verbalmente y hasta alzarse la voz, lo que fue confirmado por la inquilina de Palacio Nacional. También el hecho de que Maru continúa firme en su postura contra el crimen organizado, a diferencia del régimen de la 4T, aunado a que insistió, insiste e insistirá en que no entregará Chihuahua a Morena a cambio de un Embajada y que el estado que gobierna está por encima de cualquier interés personal con miras a la contienda electoral de 2027.

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Por cierto quienes intentarán mantener la polémica encendida y buscar prenderles la mecha a sus colegas del PAN, son los diputados locales de Morena, algunos más montielistas que morenistas, tan es así que en ese afán de buscar limpiar el nombre de su jefa, insistirán en tirarle más trancazos a la gobernadora Maru Campos durante la sesión ordinaria de hoy en el Congreso del Estado, y es que en primer lugar, la legisladora Elizabeth Guzmán, lanzara preguntas al secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, para que respondan en relación a los presuntos actos de corrupción del exfiscal César Jáuregui, mientras que la diputada Magdalena Rentería presentará un exhorto para que la gobernadora Maru Campos pida licencia, lo que de plano no pasará, pero que de seguro encenderá el debate, a menos que los diputados panistas decidan no seguirles el juego a los morenos, los cuales buscan mantener vivo el golpeteo.

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A propósito de ese grito de guerra por parte de la gobernadora Maru Campos y del PAN, el que continúa en reuniones aquí y allá es el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, quien ayer encabezó el Foro “Ideas en Acción”, a donde acudieron líderes panistas y de la sociedad civil, con el objetivo de plantear soluciones a las problemáticas que enfrentan Chihuahua capital y los municipios aledaños de Aldama y Aquiles Serdán, en donde estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Salvador Carrillo; el titular de la JMAS capitalina, Alan Falomir, así como el dirigente municipal del PAN, César Komaba y hasta el alcalde René Chavira, entre otros integrantes del Gabinete de la capital y funcionarios de los municipios antes mencionados, todo esto fuera de horario laboral, para que los de enfrente no le busquen tres pies al gato.

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Ya que andamos con temas electorales, quien después de torear todas las quejas e impugnaciones de varios partidos políticos contra la obligatoriedad de candidaturas de género, estará hoy en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, quien encabezará el conversatorio “Chihuahua ante las urnas: retos, acciones afirmativas y participación ciudadana”, el cual se llevará a cabo este martes a las 11 horas en el auditorio “Raúl Cervantes Ahumada”, en donde seguramente hablará del Pancho que se armó entre los representantes de los partidos y los consejeros del IEE.

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Quien ayer hizo entrega de su Informe de actividades legislativas es la presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega, la cual acudió a la Oficialía de Partes para hacer entrega del documento legal, mientras que el evento en grande sería en el mes de noviembre en el parque la Esperanza, en donde la legisladora reunirá a vecinos del Distrito 15, con quienes ha estado en constante comunicación y contacto, por lo que será en los próximos días cuando se presente la fecha exacta y la hora del Informe de la presidenta del Poder Legislativo de Chihuahua, quien públicamente ha dicho que va por la reelección.