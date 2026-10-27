Localizan sin vida a hombre de 42 años en vivienda de Riberas de Sacramento

La noche de este lunes fue localizado sin vida un hombre de 42 años de edad al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Río Cauca y San Francisco, en la colonia Riberas de Sacramento.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio tras recibir el reporte y, al arribar, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Los agentes procedieron a acordonar el área para preservar la escena y posteriormente entregarla a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargado de realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce si en el lugar fue localizada alguna carta póstuma o si existían circunstancias previas que permitan esclarecer lo ocurrido. Las autoridades deberán determinar las condiciones en que se registró el fallecimiento.