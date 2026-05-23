“Morena utiliza instituciones para perseguir opositores y construir un régimen autoritario”: Arturo Medina respalda a gobernadora Maru Campos ante intimidación de la FGR

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, acusó al Gobierno Federal encabezado por Morena de utilizar a las instituciones de procuración de justicia como herramientas de persecución política, con el objetivo de intimidar a la oposición y controlar el terreno electoral rumbo al 2027.

Lo anterior, luego del citatorio emitido por la Fiscalía General de la República para que la gobernadora constitucional de Chihuahua, Maru Campos, acuda a declarar en torno a la supuesta operación de agentes de la CIA en territorio estatal.

El legislador priista señaló que el actuar de la Fiscalía General de la República evidencia una clara parcialidad política y una utilización facciosa del poder público para amedrentar a perfiles opositores que representan un riesgo electoral para Morena.

“Cada vez es más evidente que Morena pretende convertir las instituciones del país en herramientas de persecución y presión política. Están utilizando la Fiscalía General de la República para intimidar, acosar y tratar de debilitar a quienes consideran adversarios. Ese es el comportamiento típico de los regímenes autoritarios”, sostuvo.

Medina cuestionó además que la Fiscalía actúe con rapidez y espectacularidad en casos relacionados con actores de oposición, mientras permanece omisa ante señalamientos públicos realizados contra personajes vinculados a Morena.

“Resulta evidente la selectividad con la que se aplica la ley. Hasta este momento no hemos visto citar a declarar a personajes señalados públicamente por presuntos vínculos con el crimen organizado, como el senador Enrique Inzunza, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila o el senador Adán Augusto López. Ahí la Fiscalía guarda silencio absoluto”, expresó.

El coordinador priista afirmó que la procuración de justicia no puede utilizarse como un instrumento para proteger a políticos afines al régimen y perseguir a quienes piensan distinto, pues ello representa una amenaza grave para la democracia y las libertades del país.

Asimismo, expresó el respaldo total del Grupo Parlamentario del PRI a la gobernadora Maru Campos y advirtió que Chihuahua no permitirá actos de intimidación política disfrazados de procedimientos institucionales.

“Desde Chihuahua alzamos la voz para exigir que la justicia deje de utilizarse como herramienta de presión política. La Fiscalía General de la República debe garantizar derechos, no vulnerarlos según la conveniencia electoral de Morena. México necesita instituciones imparciales, no brazos políticos al servicio del poder”, concluyó.