“Morena tiene al país hecho un desmadre; no hay soberanía ni control del crimen”: Mario Vázquez

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, lanzó una fuerte crítica al gobierno federal de Morena, al que acusó de mantener al país en un estado de desorden total, sin estrategia de seguridad y con una soberanía debilitada.

Si bien se dio a conocer el desmantelamiento de un gran narco laboratorio, el legislador advirtió que este hecho no ha sido motivo de celebración, sino una prueba más del tamaño del problema que el propio gobierno ha sido incapaz de contener.

“Morena trae un desmadre en el país. No hay control, no hay estrategia y no hay resultados reales en el combate al crimen”, sentenció.

Vázquez fue especialmente crítico respecto a la participación de agentes extranjeros en operativos dentro de México, cuestionando la narrativa oficial sobre soberanía.

“¿De cuál soberanía hablan? Si hay agentes extranjeros operando en nuestro territorio, es porque el gobierno federal lo permite. Esa responsabilidad no se puede esconder ni delegar”, afirmó.

El senador subrayó que ni el gobierno estatal ni ninguna otra autoridad local tiene facultades para autorizar este tipo de intervenciones, por lo que la responsabilidad recae directamente en la federación y su relación con instancias internacionales.

Además, calificó como contradictorio que Morena impulse puntos de acuerdo sobre este tema, cuando —dijo— son ellos mismos quienes han perdido el control del país. “Que ahora salgan con estos discursos es la prueba más clara del desorden que traen. No hay rumbo, no hay coordinación y no hay autoridad”, agregó.

Finalmente, Vázquez cuestionó la incapacidad del gobierno federal para recuperar la paz en regiones dominadas por el crimen organizado. “Vayan a estados como Sinaloa y díganle a la gente que hay soberanía. La realidad es otra: el crimen manda en amplias zonas del país mientras el gobierno está rebasado”, concluyó.