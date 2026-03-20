Morena se reúne con petistas para lograr apoyo al Plan B de Sheinbaum

Ante las dudas y resistencia de algunos senadores del Partido del Trabajo (PT) para apoyar el “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, redobló hoy las negociaciones con legisladores de ese partido para tratar de convencerlos de votar en favor de dicho proyecto.

Por la mañana, el senador Alejandro González Yáñez advirtió que su apoyo al “plan B” de la reforma electoral dependía de que Morena precisara detalles sobre el contenido.

Indicó que era necesario definir en el proyecto si el ejercicio de revocación de mandato será en 2027 o 2028, pero no en las dos fechas como propuso la iniciativa de Sheinbaum.

Indicó que otro elemento que requiere clarificar es si sólo la persona titular del Ejecutivo federal podrá hacer campaña, como planteó Sheinbaum en su iniciativa, o también se permitirá a los partidos hacer promoción en favor o en contra de la revocación de mandato.

“Nosotros no podemos fijar una emisión del voto si antes no tenemos una opinión definitiva sobre la propuesta.

“Que precise las redacciones porque, reitero, en una parte se habla de dos a tres años, ahí se debe precisar si son dos o tres, en otra parte se habla de tres a cuatro años, ahí se debe precisar si son tres o cuatro.

“Y la promoción que se precise si los partidos políticos, en este caso, los candidatos en caso de que sea simultánea, pueden hacer promoción por la ratificación o la revocación de mandato”, indicó.

Ello se sumó a la postura de la senadora petista Lizeth Sánchez que dijo que aún valora su voto, pues consideró que no se puede poner en riesgo la participación de partidos minoritarios frente al grupo mayoritario.

La senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, también se pronunció por cambios en el proyecto presidencial, como en la reducción de regidores en ayuntamientos.

“(La iniciativa) establece que sean de siete a 15 (regidores), pero yo creo que no puede ser así porque entonces cuál va a ser la decisión, siete, ocho, nueve, 15, ¿cuál? La mejor forma sería establecer qué porcentaje o cuántos regidores por cada 100 mil habitantes”, dijo.

En ese marco, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, se reunió este jueves con el senador y líder del PT, Alberto Anaya, así como los senadores de ese partido, Alejandro González y Geovanna Bañuelos, además del diputado federal petista Benjamín Robles.

“Siempre es grato tener la oportunidad de reunirme con nuestros amigos y aliados en esta lucha por la transformación y el bienestar de nuestro país”, dijo tras el encuentro Mier Velazco, sin precisar si logró el respaldo de los peristas al “plan B” que se discutirá el lunes en comisiones y el miércoles en el pleno del Senado.