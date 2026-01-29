Morena, PT y PVEM refrendan coalición de cara a elecciones de 2027

Luego de varios meses de diferencias y desencuentros verbales y políticos por la reforma electoral, las dirigencias del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) resolvieron firmar un pacto de unidad público y frente a los medios de comunicación.

Juntas y juntos seguiremos profundizando la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Hoy, con el @PTnacionalMX y el @partidoverdemex, reafirmamos nuestra unión por el bienestar del pueblo rumbo al 2027.#4TMasFuerteQueNunca pic.twitter.com/yBcv2Xszvz — Morena (@PartidoMorenaMx) January 29, 2026

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, encabezó el acto protocolario y leyó el documento que sienta las bases para la unidad.

“Refrendamos la unidad política de la alianza rumbo al 2027 para garantizar la continuidad del proyecto de transformación por un país más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad libre y soberana del pueblo de México”, dijo.

En el evento, de apenas 20 minutos de duración, la morenista, sin mencionar las diferencias que marcaron a los tres partidos por la reforma electoral y mucho menos del contenido que originó las divisiones, presumió que las tres fuerzas políticas harán a un lado los intereses partidistas.

“Pero, sobre todo, que ha logrado en los hechos un verdadero estado de bienestar. Ratificamos nuestro apoyo, respaldo y acompañamiento a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó.

En la conferencia, donde no se permitieron preguntas de los periodistas, los dirigentes de cada partido insistieron en demostrar su unidad con Morena.

Karen Castrejón, dirigente del PVEM, aseguró que su “respaldo es institucional y responsable” y está orientado al interés nacional.

“Reiteramos nuestra disposición permanente de seguir dialogando, encontrar puntos de coincidencia y construir, sobre todo, esas soluciones que pongan por delante el bienestar de la gente y la estabilidad política de nuestro país”, señaló.

Alberto Anaya, presidente del PT, afirmó que el compromiso firmado es para los comicios de 2027 y hasta 2030.

LAS DIFERENCIAS EN LA REFORMA ELECTORAL

Las diferencias entre los tres partidos iniciaron desde el 5 de febrero con la propuesta de reforma electoral del entonces presidente López Obrador y retomada por la administración de Claudia Sheinbaum.

La propuesta planteaba ejes que resultaban intolerables para el PT y el PVEM en su forma original: la eliminación de los 200 diputados plurinominales y las 32 senadurías de representación proporcional, junto con una reducción del 50% en las prerrogativas de los partidos.

PT y PVEM argumentaron que la reforma no era necesaria, dado que Morena ya controlaba los tres poderes de la Unión.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, quien cuestionó la urgencia de modificar las reglas con las que ya habían obtenido victorias; sin embargo, entrevistado después de la firma del acuerdo, dijo que este acuerdo “no tuvo que ver la reforma electoral”.