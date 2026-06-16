Morena presentará este miércoles las reglas para elegir candidatos a la gubernatura

Morena dará a conocer este miércoles 17 de junio su Plan Político Integral rumbo a las elecciones de 2027, en un acto donde también se presentarán las reglas, etapas y criterios para seleccionar a quienes fungirán como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación en las 17 entidades que renovarán gubernatura.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que la conferencia será encabezada junto con Citlalli Hernández, quien detallará el procedimiento interno que seguirá el partido para definir a sus perfiles rumbo al próximo proceso electoral.

Montiel evitó precisar si la coalición entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se concretará en las 17 entidades donde habrá elecciones para gobernador. Sin embargo, confirmó que las tres fuerzas políticas mantienen un acuerdo para competir juntas en los próximos comicios.

“Llamaremos a la unidad y al respeto entre aspirantes. Los detalles los daremos a conocer mañana”, señaló la dirigente morenista durante una conferencia de prensa.

La convocatoria para las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación será publicada oficialmente este miércoles, marcando el inicio formal del proceso interno del partido. De acuerdo con Morena, el periodo de registro para los aspirantes comenzará el próximo 22 de junio.

Entre las novedades del proceso destaca que tendrá mayor peso la opinión positiva de la ciudadanía sobre los aspirantes, además de su nivel de conocimiento público. La selección incluirá encuestas para identificar a los perfiles más competitivos y se permitirá el registro tanto de manera presencial como virtual.

Asimismo, Morena anunció que reforzará los mecanismos de revisión de antecedentes de los aspirantes mediante la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), autoridades de seguridad y fiscalías, con el objetivo de descartar posibles vínculos con el crimen organizado o casos de enriquecimiento ilícito.

La dirigencia nacional aclaró que obtener una Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación no garantiza automáticamente una candidatura a gobernador, ya que quienes resulten seleccionados deberán cumplir posteriormente con todos los requisitos legales establecidos por las autoridades electorales.

La presentación del plan político también servirá para explicar la participación del PT y el PVEM dentro de la alianza, así como los términos de colaboración entre las tres fuerzas políticas de cara a la contienda de 2027.