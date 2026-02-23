Morena exige cese inmediato del subdirector de SPM de Chihuahua por comentarios vs Andrea Chávez; interpondrán denuncias

A través de un posicionamiento oficial, la dirigencia estatal de Morena que encabeza Briguite Granados exigió la destitución de Luis Terrazas como subdirector de Seguridad Pública, luego de un comentario que realizó en una publicación de Facebook en contra de la senadora morenista Andrea Chávez.

“Desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, manifestamos nuestra más enérgica condena ante los comentarios misóginos y violentos de Luis Roberto Terrazas Fraga, subdirector de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, contra nuestra senadora Andrea Chávez y contra su futuro bebé.

Con estupor y repudio, observamos que quienes tienen la obligación de proteger a las mujeres chihuahuenses, las violentan impunemente, tolerados por la complicidad y el silencio de su jefe, el Presidente Municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, quién cobija y protege a su subordinado bajo el teatro del regaño o la investigación interna, sin cesarlo de forma inmediata, una opción posible.

No deja de ser insultante la doble moral de aquellos que inundaron Chihuahua de anuncios espectaculares diciendo defender la vida y la familia, pero que no pierden una sola oportunidad para violentar a una mujer embarazada solo porque no piensa como ellos, solo porque pertenece a un partido político distinto al suyo.

Ante la inacción y complicidad del Gobierno Municipal de Chihuahua, desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena interpondremos las denuncias pertinentes para asegurarnos de que ninguna mujer vuelva a ser agredida y vulnerada por ningún otro servidor público.