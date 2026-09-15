Morena designa a Verónica Díaz como coordinadora de la 4T en Zacateca y a ‘Gino’ Segura en QRoo

Morena, PT y el Partido Verde designaron al senador con licencia Eugenio ‘Gino’ Segura como su coordinador estatal en defensa de la transformación y soberanía nacional, que en los hechos, será su candidato a la gubernatura en de Quintana Roo en 2027; mientras que en el estado de Zacatecas Verónica Díaz fue designadada como coordinadora estatal.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena dio a conocer que el legislador federal con licencia salió victorioso de las mediciones internas.

“Hoy iniciamos con el anuncio de quién encabezará estos trabajos en Quintana Roo, no sin antes agradecerle a los compañeros, la fuerza en el estado es muy amplia y el trabajo de todos fortalece la transformación”.

“Queremos informarles que derivado de este proceso interno registró la revisión de los perfiles el levantamiento de una encuesta la Comisión Nacional de Elecciones a través de este ejercicio demoscópico ha decidido definir como coordinador al compañero Eugenio Gino Segura”, informó.

Al instante hubo gritos de “Gino, Gino” y “fraude”, entre simpatizantes de Segura Vázquez y del otro contendiente, el extitular de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel respaldó el proceso interno del partido en la entidad rumbo a la contienda intermedia de 2027.

“La decisión del pueblo ha sido que él coordine esta tarea organizativa del movimiento. Agradecer la presencia de la dirigencia del Partido Verde, agradecemos su actividad y tareas organizativas”, dijo.

Montiel Reyes también reconoció a Marín Mollinedo: “A nuestro compañero Rafael Marín, fundador de nuestro movimiento lo reconocemos”.

Inmediatamente hubo gritos de “Rafa, Rafa” y aplausos en respaldo al extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En su discurso, tras tomar protesta como coordinador estatal de Morena, PT y PVEM en Quintana Roo, Eugenio Segura reconoció en primer lugar a Marín Mollinedo en la contienda.

“Felicitar a mis compañeros aspirantes que al igual que yo estuvieron recorriendo los 11 municipios, primero a Rafa Marín Mollinedo, referente y fundador del movimiento en el estado”, apuntó.

En tanto, el ahora exaspirante Rafael Marín Mollinedo, reconoció al triunfo de Segura, al tiempo que se descartó para participar activamente en su campaña.

Indicó que en las mediciones quedó en tercer lugar y afirmó que fue un proceso transparente y justo en el que los números favorecieron a su contrincante.

Negó que el tema del huachicol fiscal y su cercanía con el grupo del expresidente Andrés Manuel López Obrador haya afectado sus aspiraciones.

“Ya ni hablar de ese tema, si alguien atacó ese fenómeno fui yo, el que denunció fui yo, no pueden decir que soy huachicolero”, dijo.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dio a conocer que Verónica Díaz será la coordinadora estatal en Zacatecas.

Durante la presentación, Ariadna Montiel informó la trayectoria de Verónica dentro del partido de Morena y resaltó los trabajos realizados en el mismo.

Durante la toma de protesta, Ariadna Montiel felicitó al pueblo de Zacatecas por el nombramiento de Verónica.

Por su parte, Verónica Díaz, agradeció su nombramiento y se comprometió a representar al partido en Zacatecas. Mencionó que, el pueblo puede confiar en ella y su trabajo dentro del partido.

“Quisiera compartirles que el día de hoy más allá de una encomienda, nuestro partido nos enfoca a defender a la transformación en Zacatecas. Me gustaría preservar la unidad, que no significa que todos pensemos igual, sino reconocernos en una misma causa y en un mismo compromiso con el pueblo de Zacatecas”, dijo.

También, afirmó que la transformación se realiza casa por casa, por lo que dijo que continuará con el trabajo de territorio.

“Defender la transformación es llevarla hasta el último rincón. Esa será nuestra gran tarea, unidad para seguir transformando. Coordinar la defensa de la transformación en Zacatecas no es cargo, es el encargo. Somos un movimiento donde no caben intereses particulares”, aseguró.