Morena cierra filas con reforma electoral; aliados y oposición marcan distancia

Ciudad de México. La presentación del decálogo con los puntos relevantes de la reforma electoral generó reacciones divididas en la Cámara de Diputados, pues mientras Morena confirmó que la apoyará en sus términos, el PVEM indicó que estudiará la iniciativa cuando se presente de manera formal, antes de decidir si la respalda o no.

Mientras, la oposición descalificó el documento, en particular el PAN enfatizó que no hay claridad sobre cómo impedir el dinero del narco en el financiamiento a las campañas.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que su bancada “va a acompañar y a respaldar la iniciativa que llegue el lunes y que contiene este ‘decálogo por la democracia’. Los 253 diputados vamos a respaldarlo, como hemos acordado respaldarlo por unanimidad”.

Con respecto al mecanismo que se propone para elegir a los diputados plurinominales, consideró que se trata de “una fórmula innovadora y auténtica, que recupera el sentido popular de los representantes populares en este caso”.

Negó que la propuesta tenga como objeto afianzar la sobre representación de los partidos mayoritarios, y precisó que se incluyen “candados” para impedirlo.

Con respecto al escepticismo que ha generado la propuesta de enmienda en el PT y el PVEM, aliados de Morena en el bloque de mayoría, Monreal dijo confiar en que “la madurez y la unidad se va a imponer. Yo estoy platicando en efecto con el PT y el Verde y vamos a ver una vez que se presente formalmente la iniciativa el próximo lunes”.

Sin embargo, y como ya afirmó en días recientes, Monreal adelantó que “si no hubiese acompañamiento (a la reforma de Sheinbaum), es un desarreglo temporal institucional. Estoy seguro que, en las otras votaciones nos seguirán acompañando. El PT y el Verde han sido acompañantes aliados en todo este año y medio de legislatura, y si este proceso no les convence, no será más que un desencuentro temporal institucional”.

Insistió que hará “todo lo posible por lograr que se apruebe” la enmienda, con el voto de verdes y petistas, y descartó que, con su postura esta mañana, la presidenta anticipe un discurso para culpar a sus aliados del eventual rechazo a la propuesta. Señaló incluso que se mantendrá la coalición gobernante.

Revisaremos los detalles: PVEM

Consultado sobre el alcance de la propuesta anunciada hoy, el coordinador de la bancada del PVEM en la Cámara, Carlos Puente Salas, evadió responder con claridad si las líneas generales de la reforma satisfacen a su instituto político, y señaló que antes de definir ese punto, deben conocer con detalle la propuesta.

“Vamos a esperar la redacción. Hoy mismo la presidenta Sheinbaum decía que están terminando la redacción y cuidando los detalles. Hay que ver los detalles, hay que analizarlo todo en la redacción y no de forma conceptual.

“El lunes la vamos a recibir y hemos tomado un acuerdo al interior del Partido Verde de que, una vez que sea recibida la iniciativa, nos vamos a reunir para analizarla, y después de un análisis serio y profundo, fijar una postura” al respecto.

Ante la insistencia de los medios respecto a si el Verde apoyaría o no la enmienda, Puente insistió en que “es muy importante hacer la valoración del impacto que tendría cada una de las medidas. Por eso sí tenemos que esperar a esa redacción para valorarla”.

Según el legislador zacatecano, “de manera conceptual, estamos de acuerdo en la reducción del financiamiento público a los partidos políticos”, pero tanto en ese tema como en la nueva fórmula de elección de los pluris, el Verde esperará a saber más detalles para pronunciarse a favor de la iniciativa o no.

Prioridad, impedir intervención del narco: PAN

De su lado, los panistas hicieron énfasis en que si la propuesta de Sheinbaum no brinda detalles sobre la forma en que se debe combatir la entrada de dinero del crimen organizado a las elecciones –que a juicio de los blanquiazules es el punto más importante de todos–, participar en la discusión de la reforma pierde relevancia.

“Debe ser una prioridad generar las condiciones para que el crimen organizado no meta las manos en las elecciones, no pague campañas, no se sienta dueño de los diputados o los alcaldes o los gobernadores. El punto más importante, más exigido por la ciudadanía, es que la delincuencia se detenga”, subrayó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

La panista incluso consideró que temas como la modificación de la vía plurinominal para llegar al Congreso son menos relevantes que las propuestas que hagan los legisladores sobre el tema de la criminalidad.

“Reitero: la prioridad debe ser cómo vamos a detener al crimen organizado, a los cárteles, para que no paguen campañas, para que no metan sus manos en las elecciones y para que no se sientan los dueños de los servidores públicos”, manifestó.

En el mismo sentido, el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, minimizó la propuesta y sostuvo que se trata de una presentación en power point, que no ofrece detalles de la reforma.

“Por lo tanto, insistimos: no puede haber reforma electoral si no se aborda la primera preocupación de los mexicanos, que es erradicar al crimen organizado. Y ello pasa por erradicarlo de las elecciones, que no pueda participar, imponer candidatos, financiar candidaturas, incluso casi postularse”.

En ese tono, recalcó que “el PAN no está dispuesto a participar de una reforma electoral que no tenga mínimos indispensables”, entre los cuales planteó cinco puntos: la aplicación de mecanismos de rastreo de dinero ilícito en campañas, cerrar el paso al financiamiento ilegal, nulidad de elecciones cuando participe el crimen organizado, pérdida de registro de partidos que permiten la entrada de la delincuencia, y sanciones penales para los dirigentes partidistas.

Manzana envenenada: PRI

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, reiteró sus críticas a la propuesta de Sheinbaum, por considerar que busca “apropiarse de los órganos electorales, disminuyéndolos, dejando sin posibilidades de trabajar, aumentando la opacidad. Por otro lado, trata de disminuir a la oposición”.

Luego de afirmar que la iniciativa podría “destruir la democracia”, el coahuilense recalcó que su partido “no está de acuerdo con esta reforma que pretenden hacer desde el poder, donde no se pone sobre la mesa la representación proporcional pura, donde se quiere limitar a las autoridades, donde se empuja la opacidad, donde se quiere disminuir a la oposición y donde se utilizan argumentos que no son exactos”.

Por tal razón, dudó de que el PT y el PVEM vayan a respaldar la reforma. “Yo creo que no, son partidos muy serios los dos. Son partidos históricos y están poniendo sobre la mesa la democracia mexicana”, expuso

En ese sentido, dijo, “nuestra propuesta es no votar lo que hoy se trae. Porque es una manzana envenenada, es en el momento en que tú pienses a discutir, ellos mueven sus mayorías para quedarse con la democracia”.