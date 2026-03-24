Morena asegura que concluyeron los ajustes de técnica legislativa al Plan B de Sheinbaum

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, aseguró que ya se hicieron los ajustes de técnica legislativa al “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se circulará el dictamen para que sea discutido este martes en comisiones.

Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las… — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 24, 2026

“Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana mismo”, indicó.

El anuncio de Mier se hace luego de la reunión que sostuvo hoy junto con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Según lo expuesto hoy por los senadores morenistas Óscar Cantón y Enrique Inzunza, en caso de aprobarse mañana martes el dictamen, el miércoles se presentará al pleno en primera lectura, y posteriormente en una nueva sesión en segunda lectura para discusión y eventual aprobación.