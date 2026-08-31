Morena aprueba convocatoria para elegir Coordinaciones Federales rumbo a 2027

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que este lunes en sesión de la Comisión Nacional de Elecciones, aprobó la convocatoria para las Coordinaciones Federales.

Esta mañana, en sesión de la Comisión Nacional de Elecciones, aprobamos la convocatoria para las Coordinaciones Federales de nuestro partido-movimiento. Como parte de nuestro proceso organizativo en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, será el pueblo quien… pic.twitter.com/B5FLYz66iN — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 31, 2026

“Lo anterior, como parte del proceso organizativo en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, será el pueblo quien decida quiénes organizarán los esfuerzos en cada distrito federal. La convocatoria representa un paso relevante dentro de la ruta interna que Morena diseñó para definir a sus futuros perfiles electorales. La dirigencia ha establecido que las coordinaciones territoriales funcionarán como una etapa previa a la definición de candidaturas para los comicios de 2027”, señaló Montiel.

De acuerdo con el esquema aprobado por Morena, el proceso comienza con la publicación de la convocatoria y el registro de aspirantes.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones validará los perfiles y, cuando exista un número elevado de participantes, podrán realizarse filtros para reducir el universo de aspirantes.

La siguiente etapa contempla encuestas para medir el reconocimiento y aceptación de los perfiles, así como atributos como honestidad, cercanía con la población, conocimiento y trabajo territorial. El resultado permitirá definir a la persona que encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación en cada demarcación.

Aunque las coordinaciones no constituyen todavía candidaturas formales, sí representan una pieza central de la estrategia electoral de Morena. El propio partido ha planteado que estas figuras posteriormente podrán convertirse en las candidaturas correspondientes para la elección de 2027.