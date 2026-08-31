Lamentable una fatalidad más a consecuencia de imprudencias; CCV por choque de conductor desnudo

Luis Carlos Bustamante presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) dio a conocer que tras el brutal choque se presentó el viernes en las calles Haciendas del Valle y Tomás Valles es lamentable, además de lanzar un recordatorio a los conductores a evitar conducir con alcohol o bajo el consumo de drogas pues se pueden dañas vidas inocentes.

“Lamentable una fatalidad más derivada de un accidente de un conductor que conducía un vehículo a alta velocidad en una zona residencial la verdad es que los detalles de las condiciones de drogas o alcohol le compete a la autoridad en determinarlo, estos accidentes tan brutales son temas lamentables”, comentó.

En este sentido señaló que es momento de hacer conciencia a la hora de manejar y evitar dañar vidas poniendo de ejemplo el caso anterior en donde un hombre de 63 años falleció luego de que el conductor que manejaba bajo los influjos de cocaína y fentanilo se impactara contra otro vehículo.

Asimismo, reitera que se debe seguir fomentando a las nuevas generaciones que el uso de un vehículo implica una gran responsabilidad y todo puede tener consecuencias graves.