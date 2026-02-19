Molestia azul-Encuestas, empates y pintas-CANACO y la CMIC-Polarización por Marx Arriaga

Los que levantaron la ceja y hasta se molestaron con las declaraciones del exsenador Santiago Creel, son los líderes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que encabeza Jorge Romero, pues para nada gustó que el también exsecretario de Gobernación y toda una leyenda dentro del panismo, dijera acá en Chihuahua que el partido ha descartado por completo las alianzas electorales con otros partidos políticos, pues por más que Creel Miranda sea un tótem dentro de las filas azules, lo cierto es que cometió el error de hablar en nombre de Acción Nacional, cuando en realidad todo puede pasar en el 2027 y aunque la premisa del CEN en el momento del relanzamiento fue el regresar a la esencia azul, también es cierto que las alianzas dependerán de la fotografía del momento en cada estado del país donde se lleven a cabo elecciones, y Chihuahua es un ejemplo de ello, así que eso de afirmar desde el Palacio de Gobierno donde Creel anduvo de visita el viernes pasado, que se descartan las alianzas, paró de pelos y pestañas a la cúpula del CEN, en especial porque aquí en Chihuahua todavía pueden pasar muchas cosas y el estado es prioridad para Romero y los suyos, además de que la consigna en general es impedir que Morena gane la gubernatura del estado que es la cuna de Acción Nacional.

******

Si de panistas se trata, ayer la encuesta que publicó RUBRUM también retrató la fotografía del momento con quienes aspiran por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, y en esta ocasión, prácticamente mostró un empate técnico entre los tres punteros: el fiscal General César Jáuregui, la diputada federal Manque Granados y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, a los cuales, prácticamente todas las encuestas los colocan en los primeros lugares y con diferencia mínima, por lo que ya esa carrera por la tan añorada candidatura azul se ha convertido en una parejera y digna de fotografiar. Más atrás, en el cuarto y quinto lugar aparecieron el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez, quienes tampoco han quitado el dedo del renglón y siguen con la mano alzada en busca de ser los ungidos.

Por cierto que las actividades de los cinco antes mencionados no cesan. Jáuregui Moreno se reunió con varios pastores que hasta lo bendijeron, Manque Granados anduvo muy activa en la sesión de la Cámara de Diputados y Loera también con lo de los comedores comunitarios, mientras que De la Peña se reunió con la mesa directiva de Cocentro y con la titular de Acción Juvenil, Carolina Sotelo, y en el caso de Alfredo Chávez, el diputado y coordinador legislativo hizo lo propio con vecinos de la colonia Dos de Octubre, así que aquí nadie se duerme y aunque la unidad será ante todo, los cinco continúan con su luchita.

******

Los que también sueñan que vuelan son dos personajes que ya también le entraron a la fiebre de las pintas en bardas para promocionarse. Se trata del titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, quien además de repartir volantes a diestra y siniestra, ya también hizo uso de su apodo y su equipo pintó bardas con su sello de “El Cabrito”, pues al parecer también le quiere entrar a la carrera por la alcaldía o ya de plano alguna diputación local. Misma situación con Héctor Ochoa, el exfuncionario municipal del exalcalde priista Javier Garfio que recaló en Morena desde el sexenio pasado y que actualmente funge como coordinador general del Corredor Económico de Bienestar Frontera en la Secretaría de Economía, el cual también le entró a la fiebre de las bardas en su afán de buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Chihuahua capital, con eso de que también aparece en las más recientes encuestas, aunque sea en quinto lugar.

******

Con la mira puesta en que los comerciantes también se vean beneficiados con las obras que anunciará la gobernadora Maru Campos en su Informe de Gobierno, el presidente de la CANACO, Alejandro Lazzarotto, buscará reunirse con su homólogo de la CMIC, Juan Carlos Montaño, pues la intención del jefe de la Cámara Nacional de Comercio es que los dueños de ferreterías sean vistos como proveedores para las obras públicas que se construirán en los próximos meses como parte del gran proyecto de infraestructura que la Góber pactó con el sector empresarial, así que para que sean tomados en cuenta, el jefe de la CANACO buscará un encuentro con el líder de los constructores y así buscar la manera de que todos los sectores ganen en esta importante espiral económica que se viene para el estado.

******

Mientras en Ciudad Juárez lo recibieron con pancartas, protestas y abucheos, acá en Chihuahua capital, los morenistas que se hacen llamar “Los de Abajo”, que no son otros que los fundadores y la mayoría de ellos comunistas trasnochados, alistan un mitin en defensa de Marx Arriaga. Sí, el destituido exdirector General de Materiales Educativos de la SEP, que hizo lo que quiso con el contenido de los libros de texto, ya tiene su grupito defensor al interior de Morena acá en Chihuahua, es así que a las 11 horas de este jueves, “Los de Abajo” convocaron a un mitin en la Plaza de Armas para apoyar “al compañero obradorista”, mismo que ayer regresó a Juárez para impartir clases en la UACJ, después de haber sido corrido de la SEP y atrincherarse en su oficina durante 100 horas cual chamaco berrinchudo… eso sí, con Karl Marx como acompañante.