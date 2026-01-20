Minería dejó 49 mil 543 mdp en el Estado durante noviembre

El Centro de Información Económica y Social (CIES) dio a conocer que durante el mes de noviembre en el sector minero registró un acumulado de 49 mil 543 millones de pesos, Chihuahua sigue en el top 5 a nivel nacional.

Chihuahua sigue siendo cuarto lugar a nivel nacional en el valor de producción de minería con la cantidad de 49 mil 543 millones de pesos, lo que representa un aumento de 28.1% respecto al mismo periodo de 2024, y representa el 10.2% del total nacional.

En noviembre de 2025, el valor de producción ascendió a 6 mil 027 millones de pesos, con una variación anual positiva de 52.5%.

En el acumulado a noviembre 2025, la entidad ocupa el 2° lugar nacional en producción de plomo, con 25 mil 086 toneladas, lo que representa una participación del 11.5% del total nacional.

En cuanto empleo, el sector minero en el estado generó 10,581 empleos formales y ofreció un salario promedio diario de $1,000.17 pesos, destacando los municipios de Madera ($1,959.32) y Chínipas ($1,571.59).

Los municipios con mayor valor de producción minera son: Guadalupe y Calvo (22.7%), Chínipas (21.9%), Ocampo (18.3%) y Madera (10.5%), que en conjunto concentran más del 73% del total estatal.