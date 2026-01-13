Mike Tomlin deja a los Pittsburgh Steelers tras quedar eliminado ante los Houston Texans

El entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, dejará su cargo tras 19 temporadas en Pittsburgh, según informaron fuentes a Jeremy Fowler y Adam Schefter de ESPN.

Tomlin, a quien le quedan dos años de contrato, informó a los jugadores de los Steelers su decisión de retirarse en su reunión del martes a las 14:00 horas, ET, un día después de que Pittsburgh quedara eliminado de los playoffs con una derrota por 30-6 ante los Texans en la ronda de comodines de la AFC.

Tomlin, de 53 años, deja Pittsburgh con el logro sin precedentes de no haber tenido una temporada perdedora en casi dos décadas al mando de la franquicia. Consiguió su victoria número 200 en la NFL en la Semana 16 contra los Lions e igualó a Chuck Noll en el noveno puesto de todos los tiempos con 193 victorias en temporada regular en la Semana 18 contra los Ravens, que le aseguraron el título de la AFC Norte.

Con la salida de Tomlin, los Steelers comenzarán la búsqueda de su cuarto entrenador en jefe desde 1969. Tomlin firmó previamente una extensión de contrato en 2024 que podría haberlo mantenido con el equipo hasta la temporada 2027, incluyendo una opción del club con fecha de decisión el 1 de marzo de 2026.

Debido a que renunció mientras aún estaba bajo contrato, los Steelers conservarán los derechos de entrenador de Tomlin y podrían negociar una compensación si regresa a la NFL antes del final de la temporada 2027.

Antes de su renuncia, Tomlin era el entrenador en jefe con más antigüedad en una sola franquicia deportiva profesional norteamericana.

A pesar de todos sus logros, Tomlin terminó su histórica etapa en Pittsburgh con una frustrante sequía de nueve años sin una victoria en postemporada. A pesar de ganar un Super Bowl, dos campeonatos de conferencia y siete títulos de división, los equipos de Tomlin tuvieron un récord acumulado de 8-12 en postemporada. Su última victoria en postemporada fue por 18-16 contra los Kansas City Chiefs en 2016.

Los Steelers siguieron esa victoria de los Chiefs con una derrota por 36-17 ante los New England Patriots en el partido por el campeonato de la AFC, su última aparición en un partido por el título de la conferencia. Desde entonces, los Steelers han ganado uno y se han ido en seis apariciones en postemporada, y han sido superados por 131-58 en sus últimas tres derrotas en la ronda de comodines.

El último partido de Tomlin en Pittsburgh terminó con cantos y abucheos de los aficionados para despedir al entrenador mientras él y Aaron Rodgers salían del campo, bajaban las escaleras a nivel del campo y desaparecían en el túnel poco después de las 23:00 horas.

“Cuando no se logra el objetivo, las palabras son baratas”, dijo Tomlin, respondiendo a una pregunta sobre su mensaje a los aficionados después del partido. “Se trata de lo que haces o no haces. Así que, agradezco la pregunta, pero en este negocio se habla demasiado. O lo haces o no lo haces”.

En su conferencia de prensa posterior al partido del lunes por la noche, Tomlin ofreció pocas garantías de que regresaría a los Steelers, un cambio con respecto a su mensaje tras las derrotas previas que terminaron la temporada. Sin embargo, los jugadores apoyaron a su entrenador en jefe tras la derrota, incluyendo a Rodgers, quien firmó un contrato de un año en mayo de 2025.