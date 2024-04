PAN y PRI solicitan juicio político contra Zaldívar

Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) presentaron hoy una solicitud de juicio político en contra del ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por la presunta comisión de delitos como cohecho, desvío de recursos, abuso de funciones y enriquecimiento oculto.

El recurso fue entregado por un representante de los senadores en la Secretaría General de la Cámara de Diputados, que deberá enviar el expediente a la Comisión Jurisdiccional, para que esa instancia determine si hay elementos para el proceso.

En el documento se añade que además el ministro se sumó a la campaña de Claudia Sheinbaum el mismo día que presentó su solicitud de retirarse del cargo, y una semana antes de que el Senado de la República aprobara su renuncia al cargo.

La denuncia de los senadores de oposición recuerda que el 7 de noviembre de 2023, el ministro presentó ante el Presidente su carta de renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin señalar la causa grave de su dimisión, para sumarse al equipo de campaña de la Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, añade, “el mismo 7 de noviembre, siendo aún ministro de la Corte, se hizo pública la reunión que sostuvo con la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum y donde se anunció que trabajarían juntos en lo que ellos denominan ‘la transformación del país’.

Además, los senadores señalan que el exministro Zaldívar “debe ser investigado por los actos desplegados durante su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como del personal a su cargo, mismos que también pueden ser constitutivos de violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas tales como cohecho, desvío de recursos, abuso de funciones y enriquecimiento oculto”.

En el documento, también se señalan como presuntas irregularidades que en el actual sexenio, Arturo Zaldívar “resolvió temas a modo, ya que votó a favor de los intereses del gobierno federal… Ejemplo de lo anterior se observa en la discusión de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, sólo por señalar algunos”.

Además, recuerdan que el 15 de abril de 2021 “Arturo Zaldívar trató. mediante un albazo legislativo y una reforma inconstitucional, prorrogar su duración como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Entre los argumentos, se incluye la declaración que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó en su conferencia matutina del 21 de febrero de 2024, cuando aseguró: “cuando el ministro Zaldívar estaba de presidente de la Corte había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder.

“Acaban de suceder casos así, en donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no en 72 horas, en 24 horas y un sábado, y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen.

“Pero cuando se daban estos hechos y estaba Arturo Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen.

“Hablaba con el juez y le decía: ‘cuidado con esto. Si viene mal la averiguación, porque el ministerio público en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9:00 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11:00, y con ese hecho podía dictar la libertad’”.

Zaldívar aún no presenta juicio contra Piña

Desde el 16 de abril, el ministro Zaldívar anunció que junto con Morena y el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, presentará una demanda de juicio político contra la presidenta de la Corte, Norma Piña.

Esto, dijo en conferencia de prensa ese día, por la investigación que se inició en su contra por una presunta red de tráfico de influencias y para presionar a jueces y magistrados.

En esa fecha, Zaldívar señaló a la ministra de “intervención indebida en el proceso electoral y el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial”, así como una supuesta cercanía con la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz.