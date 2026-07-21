México sube al lugar 10 del ranking FIFA después de Mundial 2026

México subió cuatro posiciones en el ranking de la FIFA, después de su participación en la Copa del Mundo 2026. El equipo mexicano alcanzó los Octavos de Final y realizó una participación histórica al ganar un partido de eliminación directa por primera vez en 40 años, tras la victoria 2-0 sobre Ecuador.

La Selección Mexicana llegó al partido inaugural en el lugar 14 del ranking mensual de la FIFA, pero después de las victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador en la Copa del Mundo, el equipo de Javier Aguirre escaló al Top Ten del ranking.

México concluyó oficialmente en el lugar 9 de la Copa del Mundo 2026, al quedar como el mejor de los eliminados en Octavos de Final. Una posición que casi es igual a la que ocupará durante el próximo mes en el ranking de la FIFA.

La Selección Mexicana subió cuatro posiciones después de la Copa del Mundo 2026; España es la mejor selección del ranking de FIFA. Imago7

España recupera la cima del ranking tras título mundial

La selección de España recuperó el primer puesto de la clasificación mundial de la FIFA tras imponerse el domingo por 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026.

La victoria cosechada por los de Luis de la Fuente en el estadio de New York/New Jersey no sólo permitió a la Roja sumar su segunda estrella, 16 años después del título conquistado en Sudáfrica, sino también recuperar el liderato del ranking FIFA que perdió el pasado mes de abril.

El conjunto español que contabiliza un total de 1,995.88 puntos tras ganar siete partidos y empatar uno en la Copa del Mundo, aventaja en 25 unidades a Argentina que se vio relegada a la segunda plaza con 1,970.37 puntos.

Completa el podio Francia, cuarta en el Mundial 2026, que ocupa el tercer puesto con 1,948.97 unidades.

El ascenso más notable fue la de Noruega, una de las grandes revelaciones de la cita mundialista, que escaló doce puestos para situarse en la decimonovena posición.