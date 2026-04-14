México se mantiene en el top-10 de exportadores

México se mantuvo en la posición 10 en la clasificación de los mayores exportadores de productos del mundo en 2025, al igual que en 2024, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Con una diferencia de unos 3,000 millones de dólares, México estuvo a punto de desplazar a Francia de la novena posición.

Sin embargo, otras economías que se ubican fuera del Top-10 cerca de México registraron tasas de crecimiento de doble dígito, como Singapur (12.1%), Taiwán (34.7%) y Suiza 23.9 por ciento.

A la cabeza está China, con 3.6 billones de dólares y un crecimiento de 5.6%, seguido de Estados Unidos (2.1 billones, +5.5%) y Alemania (1.7 billones, +5.2 por ciento). Las siguientes economías en la jerarquización fueron Japón, Hong Kong, Italia y Corea del Sur.

En 2025, el comercio entre Estados Unidos y China se redujo drásticamente, cayendo aproximadamente 25% con respecto a 2024, lo que equivale a unos 170,000 millones de dólares.

A pesar de esta caída, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) destacó que el comercio global entre ambas economías continuó creciendo.

Parte del comercio bilateral disminuido se redirigió a través de otros países, dando lugar a varias economías “conectoras” —aquellas cuyo comercio con Estados Unidos y China aumentó— que contribuyeron a mantener las tendencias positivas del comercio mundial en 2025.

Ejemplos destacados son Egipto, Camboya, Vietnam y Tailandia. Muy pocos países experimentaron una polarización de sus flujos comerciales hacia uno solo de los dos polos, lo que indica que la fragmentación del comercio mundial sigue siendo desigual y debe entenderse en el contexto de sectores y países específicos.

Respecto a México, su economía enfrentó en 2025 un entorno internacional de incertidumbre asociada a cambios en la política comercial de Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a ello se sumó un efecto de arrastre negativo derivado del desempeño del PIB del cuarto trimestre de 2024, lo que incidió en la evolución económica a lo largo del año.

No obstante, agregó, la resiliencia del consumo privado, la solidez de las exportaciones no automotrices y un mayor aprovechamiento del T-MEC contribuyeron a mitigar parcialmente estos efectos. En la décima cuarta posición, Canadá redujo 2.1% sus exportaciones de bienes en 2025, a 557,000 millones de dólares.

Globalmente, el crecimiento del comercio en 2025 varió significativamente entre sectores, con las fluctuaciones de los precios de las materias primas como factor determinante. El comercio agrícola experimentó un fuerte crecimiento, impulsado por los productos de origen animal, los cereales, el café, el té y las especias.

Sin embargo, la UNCTAD acotó que el dinamismo de estos sectores se ralentizó en el último trimestre del año. El comercio de recursos naturales disminuyó en general, lastrado por la bajada de los precios de los combustibles minerales. Por el contrario, el sector manufacturero registró un sólido año, con una expansión de alrededor de 11%, impulsada por un robusto crecimiento en la maquinaria, tanto eléctrica como no eléctrica. El aumento de los precios de los metales preciosos favoreció un fuerte crecimiento del comercio en el sector de los demás metales básicos.

En 2025, los patrones comerciales en los sectores de energía, electrónica y automoción experimentaron cambios notables. El comercio de combustibles fósiles disminuyó drásticamente debido a la caída de los precios, mientras que los productos de energías renovables arrojaron resultados mixtos: los bienes relacionados con la energía eólica y las baterías se expandieron, mientras que los productos solares y los minerales críticos se contrajeron.