México realiza segundo envío de ayuda a Colombia con 15 toneladas de alimentos e insumos médicos

Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizó el segundo envío de ayuda humanitaria de apoyo a la población colombiana afectada por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, y en esta ocasión se trasladaron 15 toneladas de alimentos, y cuatro toneladas de insumos médicos y material de curación.



La institución castrense informó que personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional “materializaron el segundo viaje logístico de ayuda a quienes más lo necesitan”.



El segundo envío, integrado por dos aeronaves, partió de la Base Aérea Militar número 1, de Santa Lucía, Estado de México, con 19 integrantes de la Defensa con destino al Aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira, Departamento de Risaralda, Colombia.



Se enviaron 650 despensas (con un peso de 15 toneladas) y 4 toneladas de insumos médicos entre los que se incluyen medicamentos y material de curación. Con el vuelo logístico de esta fecha, suman ya 38.5 toneladas de Ayuda Humanitaria para las zonas afectadas de Colombia.



“Esta labor no solo refleja la gran capacidad operativa y logística de la Defensa, sino que demuestra que la solidaridad mexicana no conoce fronteras cuando se trata de apoyar a los países hermanos que más lo necesitan”, señaló la institución.