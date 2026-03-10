México reacciona tarde en su derrota ante EU

México no pudo esta vez contra Estados Unidos, con una selección que cegaba de talento, en el Clásico Mundial de beisbol y sufrió su primera derrota en la fase de grupos de esta edición por 5-3 en el Daikin Park, en Houston. Todos esperaban ver una nueva entrega del dominio que los tricolores han mantenido en la historia de este torneo, en el que han vencido a sus vecinos en tres ocasiones de las cuatro en las que se han enfrentado, pero sucumbieron ante una selección que abrió con el imbatible ganador del Cy Young, Paul Skenes, y frente a uno de los jonroneros históricos de las Grandes Ligas, Aaron Judge. Y con todo, el equipo que dirige Benjamín Gil reaccionó en la sexta entrada y luchó contra la pizarra; ahora viene la hora de la verdad ante Italia, novena a la que nunca ha vencido en los dos duelos que registran en esta competencia.

Cuando México enfrenta a Estados Unidos se juega algo más que un simple resultado. No importa en qué deporte, hay una afrenta histórica que lo vuelve casi un asunto en el que se defiende la identidad. Pero si se trata de beisbol, ese deporte que tanto aman los estadunidenses que lo consideran el entretenimiento nacional, hay algo más por ganar para los mexicanos.

De ahí que casi en cualquier competencia se sale con el imperativo de que a Estados Unidos se le tiene que ganar. No hay alternativa. Si ocurre lo contrario, la derrota adquiere notas de tragedia.

Paul Skenes, ganador del Cy Young 2025, abrió para Estados Unidos muy bien plantado. Sin concederle nada a los mexicanos para despachar a los primeros bateadores. Jarren Durán, ponchado; el querido Randy Arozarena, out sin pisar primera y sin cruzar los brazos con su sonrisa tan anhelada; lo mismo que Jonathan Aranda. Skenes es un lanzador con números que quiebran la cabeza de cualquier mánager en el dogout; Benjamín Gil se ve ensimismado, como jugando otro partido en su mente. Y el estadunidense en el montículo cumple su primer turno con una prestancia que intimida.

México tenía que responder con templanza. Manny Barreda tuvo la apertura y aunque consiguió dos outs con Bobby Witt y Bryce Harper antes de que pisaran la almohadilla, la estrella Aaron Judge le conectó un sencillo y se le plantó en primera. El Juez impone respeto siempre que acude a la caja de bateo y si conecta, una gota de sudor frío recorrerá las espaldas de sus adversarios. El serpentinero mexicano entonces perdió un poco de aplomo y empezó a lanzar bolas malas; le regaló un pasaporte a Kyle Schwarber. Gil acudió a la loma para hablar con Barreda, para tranquilizarlo, para tratar asuntos técnicos o sólo para calibrar los nervios del lanzador, quien aseguró que no pasa nada. Y así sacó el tercer out ponchando a Cal Raleigh. Ambos equipos cerraron la primera entrada sin mover la pizarra.

Pero Skenes recibió su primer hit en el tercer inning. Dos outs en la cuenta y Joey Ortiz se embasó gracias a un error del segunda base Brice Turang. Jarren Durán emocionó en el siguiente turno al conectar un sencillo, y Ortiz se escapó hasta tercera, pero el jardinero derecho Judge apagó el fuego. Ese gigantón no sólo pega unos batazos que dan miedo, sino que puede salvar al equipo más allá de los confines del diamante.

Barreda fue remplazado en el tercer rollo. Subió en su lugar Jesús Cruz, quien sufrió la terrible bienvenida de Bryce Harper con un sencillo y con un jonrón del monstruo Judge. Un batazo que escapó por el jardín derecho para impulsar también a Harper. Dos carreras contra México que dolieron como una traición.

Lastimado, el pitcher mexicano recibió un sencillo de Kyle Scwarber y mandó a primera a Cal Raleigh por golpearlo en un lanzamiento. La presión era demasiada para un solo turno; todo estaba combinado para hacer de esto un inning en verdad de espanto y Roman Anthony lo aprovechó para pegar un cuadrangular de tres carreras. La pizarra dejó un 5-0 al terminar la tercera entrada.

Cuando Skenes se marchó del montículo al terminar el cuarto rollo, nadie puso en duda la solvencia de este lanzador con la mejor efectividad en el campeonato de Grandes Ligas. Dejó el juego con números incontestables: sólo recibió un imparable, dio un pasaporte y ponchó a siete.

México reaccionó hasta el sexto episodio, cuando Jarren Durán pegó un cuadrangular solitario para meter al equipo a la pelea. Y como el lugar común muchas veces encierra verdades rotundas, Yogi Berra –santo para las causas que parecen perdidas en el diamante– dijo en un arrebato tautológico que “esto no se acaba hasta que se acaba”, y los mexicanos lo hicieron suyo. Aranda conectó un sencillo y detrás, Alejandro Kirk hizo lo mismo, para ponerse en primera y segunda. El empate estaba al alcance con un cuadrangular, pero el cañonero Joey Meneses sólo pegó sencillo que empujó a Aranda a la registradora para otra carrera. La distancia en la pizarra ya no parecía tan abrumadora.

El deporte mexicano está condicionado: se gana pero se sufre. Y otra vez, redujeron la distancia con otro jonrón solitario, el segundo de Durán. Y enseguida Arozarena fue golpeado para alimentar la esperanza de una remontada, pero cuando había un out en la cuenta, una doble matanza la disipó de un manotazo.

No lo lograron, pero jugaron con dignidad ante un equipo de Estados Unidos que incluyó al Cy Young y al MVP de Grandes Ligas. Ahora, los tricolores se jugarán todo ante Italia el miércoles.

En otros resultados, con un Grand Slam de Fernando Tatis Jr, la República Dominicana aplastó este lunes 10-1 a Israel en Miami.

Esta nueva paliza dominicana abrió la acción en las sedes americanas, en las que Colombia se despidió del torneo logrando su primera victoria, con Panamá –también eliminada– como víctima por un ajustado 4-3.

Cuba también cayó por 4-1 ante Puerto Rico y Venezuela venció por 4-0 a Nicaragua.

En Houston, Brasil fue apabullado por 8-1 por Gran Bretaña en un duelo de equipos que ya jugaban eliminados.

En el Grupo C, que se disputa en Tokio, Corea del Sur avanzó con un triunfo 7-2 ante Australia.