México golea 30-2 a Guatemala en el waterpolo y sigue invicto en Centroamericanos 2026

Ciudad de México. La selección nacional femenina de waterpolo mantiene su paso perfecto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Esta mañana, las mexicanas consiguieron su tercera victoria al hilo al golear 30-2 a su similar de Guatemala.

Las dirigidas por Carlos Benítez se mostraron intratables en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte para acercarse a la zona de semifinales del torneo regional.

Aunque Guatemala se fue al frente en el primer cuarto, las mexicanas recuperaron pronto el dominio del encuentro para cerrar el primer periodo con marcador de 5-2.

En el segundo y tercer parciales, México anotó 14 puntos en total para cerrar con 11 unidades en el último cuarto, donde sellaron su victoria.

En sus partidos anteriores México derrotó 24-5 a Venezuela en su debut y 18-13 a Puerto Rico.