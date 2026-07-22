Localiza SSPE pista clandestina en Guadalupe y Calvo

Como parte del operativo permanente en Guadalupe y Calvo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración con el Ejército Mexicano, localizó e inhabilitó una pista de aterrizaje clandestina en las cercanías del poblado de Cinco Llagas.

Los hechos ocurrieron este 22 de julio, cuando elementos de la SSPE, con el apoyo de drones Centinela, lograron ubicar el tramo e inmediatamente acudieron al sitio para realizar la inspección correspondiente.

Al corroborar que se trataba de una pista de aterrizaje ilegal, los elementos desplegaron una serie de recorridos en la zona con el fin de garantizar la vigilancia y localizar a generadores de violencia.

Finalmente, y por instrucciones del Secretario Loya Chávez, se procedió a su inhabilitación para evitar su uso con fines ilícitos.

La SSPE reafirma su compromiso con la seguridad de la población, a través de operativos permanentes con apoyo de tecnología aérea en la zona serrana para detectar y desarticular infraestructura utilizada por grupos delictivos.