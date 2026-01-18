México expresa solidaridad con Chile por incendios en Ñuble y Biobío

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Chile tras los incendios forestales registrados en las regiones de Ñuble y Biobío, al sur del país sudamericano, que han provocado la pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales.

La @SRE_mx lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por los incendios registrados en las regiones de Ñuble y Bio Bio, al sur de Chile. Expresamos toda nuestra solidaridad al pueblo y Gobierno de Chile, y transmitimos nuestras condolencias a las y… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 19, 2026

A través de un mensaje oficial, la cancillería mexicana lamentó profundamente las víctimas mortales y los efectos de los siniestros, y transmitió sus condolencias a las familias de las personas fallecidas, así como sus deseos de pronta recuperación a quienes resultaron lesionados.

La SRE informó que, hasta el momento, no se tiene registro de personas mexicanas afectadas por los incendios. No obstante, señaló que la Embajada de México en Chile se mantiene atenta al desarrollo de la situación y en contacto permanente con las autoridades locales.

Asimismo, recordó que el número de atención de la embajada en Santiago permanece disponible para atender cualquier emergencia relacionada con connacionales en el país.

Con información de López-Dóriga Digital