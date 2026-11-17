Dennis Brown y Donald Strickland, ex jugadores de San Francisco, protagonizaron esta mañana un encuentro con estudiantes de secundaria como parte de la actividades previas al juego de este domingo entre los 49ers y los Vikingos de Minnesota.

El ex ala defensiva, campeón con el equipo en 1994 y el ex esquinero, lanzaron algunos pases, firmaron autógrafos y dieron consejos a los adolescentes de la escuela Profesor Carlos Peláez Delorme.

“Estoy muy contento de estar aquí, espero que disfruten el partido y que a todos les guste el futbol americano”, les dijo Brown.

Dennis habló sobre su pronóstico para el duelo en el estadio Azteca, un escenario que hace unos meses recibió la Copa del Mundo de futbol.

“Los Vikingos son un equipo complicado, así que no nos tenemos que confiar. Ellos tienen una buena defensa así que San Francisco tendrá que salir con su mejor versión para llevarse el triunfo. Me siento honrado de formar parte de la historia de este partido en un escenario tan hermoso”, comentó.

Los estudiantes realizaron actividades deportivas y científicas enfocadas en la disciplina y el flag football.

Además de los jugadores estuvieron presentes la Coach Kelly y Sofía Navarro, directora de Programas y Estrategia de la 49ers Foundation.